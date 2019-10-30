蔡英文受訪澄清三件爭議　最後一件差點忘了

左起，府發言人張惇涵、蔡英文及施義芳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天出席台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶，會後接受媒體提問，但她首先就說要澄清三件事情，但講到第三件時，卻突然忘記還問了一旁的發言人張惇涵，張還給提示，蔡才接著說。



蔡英文目前積極出席許多商業公會的活動，拉攏各界的支持，這個活動還邀請“內政部長”徐國勇、民進黨不分區“立委”施義芳出席，由於施是土木工程界的人士，加上目前又正是民進黨提名不分區“立委”的時刻，施義芳積極安排蔡出席相關活動，受訪時也站在旁邊。



蔡英文一開始堵訪就說要先澄清三件事情，有三件不實傳聞。她表示，“總統府”沒有向藝人團體五月天接洽要參加演唱會，這個消息不確實；至於有媒體提到她昨天出席磐石獎頒獎典禮時，遲到半小時，她澄清說，行程公布時間是下午兩點20分，她是有點耽擱到兩點25分到，但抵達時剛好“經濟部長”沈榮津致詞，她等“沈部長”講完話才進場。



至於第三個不實傳聞，蔡英文突然忘記，轉身問一旁的張惇涵說，是什麼？張提醒後，蔡英文說，是有關農機補助，我們講得很清楚不僅是補助大型農機具，也有補助小型農機具。小型農機具從今年3月就開始補助到今年12月31日截止。小型農具機現在已經超過7萬人獲得補助，這不是選舉操作，如果是選舉操作怎麼會今年12月31日截止。