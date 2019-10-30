中國打擊惡意欠薪犯罪讓農民工不再“憂薪”

中評社香港10月30日電／國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室副主任王程30日說，從11月15日到2020年春節前，根治欠薪冬季攻堅行動將在全國組織開展，攻堅行動的執法範圍包括招用農民工較多的工程建築領域和勞動密集型加工製造業等。



新華社報道，王程在國新辦發佈會上介紹，在即將開展的根治欠薪冬季攻堅行動中，各地將指導用人單位認真開展自查自糾，力爭把問題解決在萌芽狀態，並組成執法檢查組，對用人單位工資支付情況集中排查整治，清理化解歷史欠薪陳案，堅決防止新欠。對查實的違法行為，做到“兩個清零”，即2019年10月底以前發生的欠薪案件，要在2019年底前全部清零，其他新增欠薪案件，在2020年春節前及時、動態清零，發生一起處置一起。



人力資源和社會保障部、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部作為國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組的成員單位，積極構建監察執法與刑事司法的“直通車”，有效推動涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件及時進入司法程序。



王程說，近年來，中國及時依法查辦了一批有社會影響的典型案件，有效打擊和震懾了惡意欠薪犯罪行為。據統計，2011年至2019年9月，人力資源社會保障部門共向公安機關移送涉嫌拒不支付勞動報酬罪案件26719件，各級人民法院對7674名被告人判處有期徒刑、拘役，對116名被告人判處3年以上有期徒刑。



公安部治安管理局副局長兼戶政管理研究中心主任黃雙全說，對欠薪犯罪涉案在逃犯罪嫌疑人，公安機關第一時間上網追逃，採取有力措施，加大追捕力度，儘快緝拿歸案。同時，強化“追欠”意識，依法及時查詢、查封、凍結涉案賬戶和財產，最大限度幫助農民工追回被拖欠的工資，挽回經濟損失。據統計，2015年至2019年7月，全國公安機關共立案偵辦拒不支付勞動報酬刑事案件1.4萬起。