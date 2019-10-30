韓國瑜桃園傾聽之旅　選在蔣介石生日啟動

韓國瑜要來桃園傾聽之旅，一開始，走兩蔣足跡，陳學聖認為，韓會學蔣經國親民路線，認真傾聽民眾聲音。（中評社） 中評社桃園10月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人韓國瑜31日起一連兩天，前來桃園進行傾聽之旅，第一站就來大溪慈湖陵寢謁陵，接著走兩蔣足跡到復興區角板山。10月31日是蔣介石誕辰紀念日，韓國瑜行程的安排尤顯意義。



國民黨“立委”參選人陳學聖今天受訪表示，兩蔣對台灣貢獻很大，尤其蔣經國親民愛民讓人懷念，韓國瑜會好好學習、傾聽民眾聲音。



韓國瑜2天桃園傾聽之旅行程，首場31日上午10點到慈湖謁陵，接著前往復興區成立原住民後援會、下午到普濟堂參香、以及到八德、中壢、平鎮參加多場後援會活動。



11月1日上午10時到觀音甘泉寺參香、參加楊梅後援會成立，下午到中壢慈惠堂、出席醫療長照界挺韓後援會，再前往平鎮三崇宮，參加呂玉玲、陳根德後援會成立大會，晚間回到桃園區參與此次到桃園下鄉的重頭戲“幸福相會、桃園起飛、團結晚會”，屆時桃園市6位“立委”參選人將同場合體力挺韓國瑜，營造大團結氣勢。



在韓國瑜來桃園之前，桃園國民黨召開基層固本會議，下午在中壢華勛地區，轄區正好跨第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）及第三選區（中壢區石頭里等73里），黨籍參選人陳學聖與魯明哲一起出席，高喊團結勝利，力挺國民黨韓國瑜與陳學聖當選。



固本會議結束，陳學聖接受媒體採訪，被問到地方怎樣期待韓國瑜來桃園？



陳學聖說，大家都非常嗨，期待韓國瑜要來，這次走兩蔣足跡，懷念情緒撩起，要勝利決心，兩蔣對台灣貢獻很大，尤其蔣經國，韓一定會好好學習，會傾聽民眾聲音。



被問到，韓國瑜民調還是落後給蔡英文？有機會迎頭趕上？



陳學聖說，雖然民調蔡領先韓大概10％到15％，但未表態也有三成五左右，但是未表態支持韓比例偏高，現在韓粉感覺大家對他們不友善，轉趨低調，但他們投票意念非常強。



陳學聖舉2016“立委”選舉為例，當時是第三選區（中壢區），不是這次第六選區，在中壢73里當中，他輸了49里，只贏24里，但是這24個里投票率非常高，全部支持他。這個強度是民調測不出來，當然也會幫韓國瑜順勢選上，也幫桃園六席“立委”揮出好成績。