美眾議院通過議案：要求特朗普政府制裁土耳其

中評社北京10月30日電／據新華社報道，美國國會眾議院29日以壓倒性票數通過一項議案，要求特朗普政府以土耳其在敘利亞北部採取軍事行動為由對土實施一系列制裁。



眾議院當天以403票贊成、16票反對通過這項議案。議案要求政府對與軍事行動相關的土耳其高官、國有銀行和金融機構實施制裁，停止向土軍方提供其可能在敘北部使用的軍事裝備。此外，就土耳其購買俄制S－400防空導彈系統一事，該議案還要求政府依據《以制裁反擊美國敵人法》對土耳其實施制裁。



美國媒體分析認為，儘管上述議案在眾議院得到議員普遍支持，但可能會在國會參議院受阻。參議院多數黨領袖麥康奈爾已表示目前無意對土耳其實施上述制裁。此外，有參議員推出了單獨的制裁方案，包括要求美國停止對土耳其的軍事援助，以及禁止土耳其總統埃爾多安訪美等。



本月9日，土耳其軍隊進入敘利亞北部，對庫爾德武裝展開軍事行動。14日，特朗普政府以土耳其在敘北部的軍事行動對地區和平穩定構成威脅為由對土方實施制裁。23日，特朗普表示，鑒於土耳其政府已告知美國土方將停止在敘境內的軍事行動、實現“永久性”停火，美國將取消此前對土方實施的制裁。



土耳其長期以來將敘北部庫爾德武裝視為恐怖組織，但美國在打擊極端組織“伊斯蘭國”的戰事中將其發展為合作夥伴。本月初，特朗普政府表示美軍將撤離敘北部，招致美國會不少議員的強烈批評，稱這一決定為土耳其打擊敘庫爾德武裝“開綠燈”，背叛了美國在打擊“伊斯蘭國”戰事中合作的盟友。



（來源：新華網）