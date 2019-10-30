綠稱陸資介入2020　韓：請檢調立刻調查

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月30日電（記者 高易伸）針對民進黨表示有對岸資金介入台灣2020大選，企圖影響選情？中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜下午在雲林莿桐回應表示，“中華民國”有完整的檢調與司法偵查程序，希望檢調立刻進行調查，且調查的越徹底、越嚴格越好。



韓國瑜指出，我們希望大選是台灣人民選擇未來4年整個“中華民國”的“總統”，這場選舉需要乾淨、公平、公正。所有的“總統”候選人要把政見講得清清楚楚，不要用抹黑造謠、不要用謠言，這都是不健康，也不符合台灣價值。檢調單位立刻介入調查。



對於民調落差的看法？



韓國瑜重申，民心熱呼呼、民調冷冰冰。從事政治活動的人最關心的第一件事情就是民心。千萬不要在冷冰冰的民調數字裡面打轉，陷入一種迷思。現在我這一路從屏東、高雄、台南、嘉義到雲林、彰化。太多民眾過得辛苦，這才是我要關切的。



此外民進黨高雄市議會黨團今日針對明天將交付市府年度審查總預算案，要求韓國瑜應銷假回來親自向市民報告，否則將堅持“沒有市長、沒有預算、沒有付委”的立場，主張將預算案延到韓選完2020後再審。



韓國瑜表示，現在兩個主要政黨“總統”候選人，一個有領薪水、一個沒領薪水。像我這個沒有領薪水的還一天到晚被我們民進黨高雄市議會修理。



韓國瑜指出，高雄市過去有3位代理市長的經驗，包括葉菊蘭、陳其邁及許立民。我希望高雄市議會議員能夠全力支持高雄市政府今年的總預算。我現在就專心請假且依法請假，專心打選舉，而且沒有任何薪水。



對於青年人支持度回升12%？



韓國瑜說，我覺得青年人越了解我，越會支持韓國瑜，我有信心。因為“總統”候選人裡面我是最照顧、最關心年輕人的，包括在學年輕人出外做一年的交換生、年輕人的創業就業，還有公托。



韓國瑜說，今年高雄市整個公立幼稚園增加四千六百位名額，包括未婚媽媽懷孕的時候，這些年輕少女的照顧。所以我對年輕朋友說，你可以不喜歡我、也可以不投票給我，但請你了解我的政策。



媒體又問新北市長侯友宜說“不要以貌取人”，因為他不認為自己黑黑瘦瘦的？



韓國瑜說，任何情況、任何時間都不該不應該以貌取人。