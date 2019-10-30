進出口銀行設三千億元專項信貸額度支持進口

中評社香港10月30日電／中國進出口銀行30日在上海宣佈設立3000億元支持進口的專項信貸額度，並推出為第二屆中國國際進口博覽會量身定制的“進博融”專項金融服務方案。



從首屆進博會開始，進出口銀行便推出了一系列支持企業進口的配套政策和金融產品，對放大進博會“平台效應”起到積極作用。例如，進出口銀行積極做好地方政府交易團（採購團）成員企業金融服務，截至2019年三季度末，支持相關企業累計達118家，業務金額達979.42億元，帶動進出口額累計達684.59億美元。



進出口銀行是服務對外投資與對外合作的重要金融機構，在支持國際合作和“一帶一路”倡議，推動對外經貿發展和開放型經濟建設等方面具有較強優勢。進出口銀行表示，將在2020年度信貸投放計劃中安排3000億元，專項用於支持企業引進高端裝備、智能製造、能源資源等產品和服務，推動人民幣跨境結算。



新華社報道，進出口銀行副行長寧咏表示，進出口銀行充分發揮吸收境外投資貸款、轉貸款等產品的“引資、引技、引智”作用，加大對生產技術改進、產品研發創新等關鍵設備、技術、中間品的進口融資支持力度，在重點領域的示範引領帶動作用持續增強。



此外，為更好向進博會提供優質金融服務，進出口銀行發佈了“進博融”專項金融服務方案。該方案是根據差異化市場主體及企業在貿易環節不同的金融需求，在首屆進博會金融服務方案的基礎上，對支持進口的金融產品和服務進行優化整合和升級後推出的。這一方案將進一步延伸對進口領域的金融支持鏈條，為境外企業提供更加多樣化、特色化的金融服務。



例如，“進博融”中的“進口賣方信貸”就是一大創新亮點。目前，銀行同業支持進口的傳統模式，主要還是將焦點聚集在國內進口企業身上，但進出口銀行的進口賣方信貸已經將支持進口的鏈條延伸到了境外客戶。凡是從事對華出口貿易，或從事有利於對華出口貿易和經貿合作的企業，不僅是境外中資企業，連境外非中資企業以及所在地金融機構，在符合制度相關要求的前提下，都可成為進口賣方信貸的合格客戶，這極大地拓展了對進口領域的支持範圍。