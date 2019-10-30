崔順實出席“親信幹政”案重審

崔順實資料圖（圖源：韓聯社） 中評社北京10月30日電／據韓聯社30日報道，韓國“親信幹政”事件主角崔順實今天出席該案重審的第一次庭審，她表示自己並非所謂的幕後實權人物，並否認與前總統朴槿惠合謀受賄。



崔順實說，自己經營幼兒園過著平凡的生活，僅僅幫助朴槿惠打理個人事務而已，可以發誓不曾與任何一家企業有瓜葛。至於女兒鄭有羅（音）的馬匹，崔順實說馬匹的所有權和處分權都歸三星所有，法院將其視為受賄實屬冤枉，希望法院在審理中查明真相。



崔順實的辯護人對此前的裁決提出質疑，並申請讓朴槿惠、鄭有羅等出庭作證。辯護人說，法院未能拿出合理依據卻認定朴槿惠和崔順實有合謀關係，這是因為沒有機會驗證朴槿惠否認合謀這一主張的可信性。辯護人還提出有必要檢查2017年在三星電子副會長李在熔行賄案一審中鄭有羅出庭作證是否自由陳述。辯護人還要求法院重新研究朴槿惠和崔順實被判重刑是否得當。



崔順實和朴槿惠曾是多年密友。2018年2月，韓國首爾中央地方法院對崔順實“親信幹政”案作出一審宣判，判處其有期徒刑20年。在崔順實最終被裁定的18項罪名中，有12項被法院認定為與朴槿惠存在共謀關係。同年8月，韓國首爾高等法院作出二審宣判，維持20年刑期不變，但罰款金額有所提高。2019年8月，韓國最高法院對該案作出終審宣判，判決案件發回重審。除了“親信幹政門”案，崔順實還因幫女兒走後門入學，遭到起訴。2018年5月，韓國最高法院就此案作出終審判決，崔順實因涉嫌妨礙業務等罪名，被判處3年有期徒刑。



（來源：環球網）