社會宅互嗆　蔡英文緩頰：“中央”地方一起做

左起，張惇涵、蔡英文及施義芳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）蔡英文政府積極推動社會住宅，希望讓年輕人有地方住，“內政部”提出社會住宅，也遭到台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲批評，柯還嗆“我跳票，你一定跳票”。蔡英文下午受訪則說，這項計劃一定要由“中央”、地方一起來做，尤其是北部地方政府，要讓這個計劃順利實施。



蔡英文今天出席台北市室內設計裝修商業同業公會50周年會慶，會後受訪做上述表示。



柯文哲昨表示，“內政部”所訂8年20萬戶社會住宅的目標“不相信、不可能”，北市連2萬戶都沒有；“內政部”則是以新聞稿重砲回擊，直批“台北市是“中華民國”的台北市，不是柯文哲的台北市”。柯文哲今天在回批，那種喊口號沒有用，“中央”的“8年20萬戶”政策，裡面有5萬戶是他要負責，“我都說我做不到了，我跳票，你一定跳票”。



蔡英文隔空對柯文哲喊話，希望地方政府要讓這個計劃順利實施，但蔡一開始講到，8年20萬戶，裡面有12萬戶是包租代管，8萬戶是新建。站在旁邊的“內政部長”徐國勇趕緊站出來說明，新建是12萬戶，包租代管是8萬戶。



蔡英文強調，社會住宅計劃要體現居住正義，尤其是年輕人居住正義是重要一環，這項計劃要由“中央”、地方一起來做，尤其是北部地方，地方政府要讓這個計劃順利實施，讓年輕人可以在都會裡面找到合適，讓他們安心的居住環境。