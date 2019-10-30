論文門燒不停　彭文正要兵分十路打到底

彭文正昨在其網路節目《政經關不了》說，要兵分十路查蔡英文論文門事件。（截自YouTube《政經關不了》) 中評社台北10月30日電／蔡英文的論文門事件仍持續延燒，節目主持人彭文正昨天在其網路節目“政經關不了”中表示，查蔡的“論文門”要兵分十路，不只英國法院、警方、媒體，他們甚至打算接觸美國國會、聯合國教科文組織，將論文門打到底。



節目主持人彭文正昨在其網路節目《政經關不了》表示，八國聯軍快要攻陷圓明園了，慈禧太后要注意了！他們現在兵分十路，持續在追論文門。彭說，這十路分別是英國法院、英國教育體系、英國警方、英國媒體、國際媒體、美國國會、英美人權組織、台灣“教育部”、台灣法院、聯合國教科文組織。



彭文正解釋，英國法院已經有英國的律師在進行行動了；英國的校方LSE已經有很多人寫信過去，但校方某一個層級以下大踢皮球，打太極拳簡直比台灣公園裡的人打得要好。英國警方也有人接觸當中，英國媒體超過70個以上的記者收到他們當天上了英文字幕的記者會資料。



他並說，現在關心這件事的不只是英國和台灣媒體，別忘了旅美學者林環牆是美國公民，一個美國公民在海外被“總統”告了，而且牽涉到蔡英文不堪的“論文門”，這個故事當然引人入勝，他們也已經寫信給英國校方，但是得到千篇一律的回答。



彭文正說，他判斷論文門真正有事的是3個人，這3個人他們已經一一收線當中。至於為什麼會扯上美國國會跟聯合國教科文，他也再解釋一次林環牆具有美國公民身分。