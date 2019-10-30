綠黨民調：藍軍歸隊　蔡領先周減5%

藍綠一對一對決，蔡英文的支持度44.3%，韓國瑜為32.8%，雙方支持度差距拉近。（綠黨臉書） 中評社台北10月30日電／綠黨30日公佈2020大選最新民調，顯示中國國民黨參選人韓國瑜請假後，韓與民進黨蔡英文差距縮小，一周內縮小約5個百分點，從上周超過16個百分點，到本周差距11.5個百分點。綠黨表示，藍營選票明顯歸隊，選戰勝負關鍵在投票意願。



綠黨指出，藍綠一對一對決，蔡英文的支持度44.3%，韓國瑜為32.8%，雙方差距11.5%，相較於上周蔡領先韓16%的差距，縮小了約5個百分點，韓國瑜的支持度上升、蔡英文支持度則略有下降。韓國瑜不斷失言，不但沒有流失選票，還成功凝聚藍營支持者達77.4%，顯示低迷已久的韓國瑜正逐漸找回成長動能。



但在看好度部分，蔡英文為51.3%，韓國瑜為28.8%，本週雙方差距也拉近。儘管如此，因為雙方支持者投票意願拉近，蔡英文還是維持一定領先。



民調顯示，如果親民黨主席宋楚瑜加入戰局，蔡英文雖然將以41.8%勝出，領先韓國瑜的30.7%、宋楚瑜的11.7%，但雙方差距將更為接近。值得注意的是，民眾黨的支持者有24%支持宋楚瑜、時代力量支持者有19.7%挺宋，宋楚瑜參選對蔡英文的影響恐大於韓國瑜。



對於韓國於提出讓“陸配取得身分證的年限由六年下修為四年”，調查發現，有38.6%贊成、48.8%反對，其中國民黨支持者有69%贊成、泛藍陣營為65.6%，其他政黨支持者均低於30%，顯示韓國瑜這個議題確實能有效凝聚藍營支持。



在政黨支持度方面，泛藍陣營的支持度達到37.5%，高於泛綠陣營的31.7%，另有30.8%的中間選民尚未表態。



這次民調由綠黨委託山水民調於10月28日、29日晚間進行該，針對全台20歲以上成年人進行手機、市話各半的隨機抽樣，並進行地區、性別、年齡加權，有效樣本為1112人。在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.94個百分點，本調查計劃由王浩宇主持，經費來源為綠黨。