富權：“台獨金孫”仍然要死抱“台獨黨綱”？

中評社香港124日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：“台獨金孫”仍然要死抱“台獨黨綱”？以下為文章內容。



美國《外交事務》期刊十一月三十日一期刊出美國重量級台海關係學者葛來儀、白潔曦與柯慶生的聯名文章，呼籲台灣地區民進黨“二零二四”候選人賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀承諾更有分量和可信。但這項建言並未得到賴清德的任何正面回應，反而繼續宣揚“台獨”；而蔡英文昨日在為賴清德及民進黨“立委”候選人輔選時，更是“食過翻尋味”地使用四年前販賣“芒果乾”的拙劣手法，要支持者們“看看香港”。賴清德們這種死抱“台獨黨綱”的心態，是否會讓美國進一步升高“疑賴論”，並透過適當的方式介入台灣地區的“二零二四”大選？值得觀察和關注。



葛來儀、白潔曦與柯慶生這三名對美國國務院的台海政策具有重大影響力的資深學者，在台灣地區“二零二四”大選殺入直路的關鍵時刻，聯合發文呼籲作為民進黨主席的賴清德，必須考慮凍結“台獨黨綱”，可能具有以下的兩個時空背景。其一是在全局及前景上，美國總統拜登日前在與中國國家主席習近平的再度會晤中，重申遵守以“一個中國”政策為主軸的對台策略，雖然也提到《台灣關係法》和“六項保證”，但卻是以三個《中美聯合公報》為前提，因而再次承諾不支持“台獨”。然而，民進黨的“台獨黨綱”至今仍然掛在民進黨的黨綱文獻中，美國要繼續在台海事務上奉行“不統不獨不武，維持現狀”的政策，就有必要對民進黨提出相應的要求，以契合美國的台海政策。



其二是在具體實務中，代表民進黨參加“二零二四”大選的賴清德，自詡為“台獨工作者”，並被“獨派”元老視為“台獨金孫”；而作為其“副手”的蕭美琴，曾經兩次被中國大陸國台辦點名為“台獨”頑固分子。正因為如此，美國官場上曾經瀰漫著一股“疑賴論”。為此，美國“AIT”理事會主席羅森伯格在親到台灣對參選人進行“面試”時，已經“敲打”過賴清德，強調美國不支持“台獨”。但賴清德卻死皮嘻臉，拒絕作出正面回應。現在距離明年一月十三日投票，只剩下四十多天，而且賴清德有具有官方身份，根本不能像陳水扁、蔡英文參選時那樣，親自到華府接受“面試”並作出較為契合美國基本政策的承諾，因而在時間上及必要性方面也就顯得較為迫切。何況，賴清德比當時的陳水扁和蔡英文。更多一層“原罪”，就是他除了是其出任黨主席的民進黨持有“台獨黨綱”之外，他本人更是貨真價實的“台獨工作者”，當時的陳水扁和蔡英文的個人反而沒有這層“原罪”的，因而更需要賴清德及時作出澄清。

