高雄性騷成案率6都第3　陳其邁：因積極調查

國民黨高雄市議員陳麗娜質詢高雄市長陳其邁。（照片：擷取自高雄市議會網站） 國民黨高雄市議員陳麗娜要求高雄市政府官員戴粉色口罩聲援“＃MeToo”運動。（照片：擷取自高雄市議會網站） 中評社高雄6月14日電／台灣政壇性騷案持續延燒，中國國民黨高雄市議員陳麗娜14日總質詢時指出，高雄市政府公務員遭性騷，竟要提告才能自保，質疑市府申訴管道不健全，要求在場官員戴粉色口罩聲援“＃MeToo”運動。對此，民進黨高雄市長陳其邁回應，去年高雄性騷案成案比例為6都第3，代表市府積極調查、釐清事實，他也支持受害者勇於出面。



台媒報導，陳麗娜提到，本月初陪同1名任職高市府女公務員的丈夫開記者會，控訴妻子在午休時間竟被消防局政風室主管性騷擾，申訴過程卻求助無門。此外，高雄市1名蘇姓主任也被指控騷擾女下屬，數年前傳送曖昧訊息挨告，判決上周出爐，法官認定構成性騷判賠新台幣15萬元定讞。



陳麗娜指出，高雄市府公務員遭遇性騷擾，竟然須提告才能保護自己，代表市府申訴制度並不健全，或不被受害人信任，疾呼市府必須檢討，正視職場“＃MeToo”運動，她也在議事廳發放粉紅色口罩，要求官員響應，但現場約40多名官員，僅有15人戴上，包括陳其邁等大多官員並未配合。



陳其邁答詢時指出，他上任後成立性平辦公室負責督導各局處，處理性平、性騷事件都必須要更有同理心，鼓勵受害者若有被不當對待，或碰到性騷擾事件，鼓勵勇敢出面檢舉，否則恐有下個受害者。



陳其邁提及，高雄去年一般性騷擾案成立率為6都第3，代表市府積極調查、釐清事實。市府也會對於弱勢保護要更有同理心，更努力。



高雄市議長康裕成認為，畢竟戴粉紅色口罩只是一種形式上的表態，並非重點，高雄市議會要求的是市長以實際行動來回應社會上對＃MeToo議題的關心。