藍委批蔡政府黑金結合綠金　帶頭毀農漁林

國民黨團召開“拚光電！政府帶頭毀家園 滅農漁林？”記者會，出席者左起廖婉汝、鄭麗文、吳怡玎。(照片：國民黨團提供) 中評社台北6月14日電／中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，痛批民進黨上下為了蔡英文的2024非核家園政策，不惜毀農地、毀山林、毀生態，從山邊到魚塭，種滿了光電板，只為了能達到能源配比中的綠能20%。而此政策下卻是黑金與綠金的結合，構成能撈就撈、能賺就賺“煉金術”；然而，光電板佔滿林間農地，台灣依舊缺電。



根據國民黨團新聞稿，副書記長吳怡玎表示，光電板在農地。我們也缺廠房，那為何不能在農地蓋廠房？現在也缺住宅，為何不能在農地蓋住宅？為什麼缺電就可以在農地變更使用來種電？而且還是很大很大的面積？



吳怡玎舉例，一座核電廠所產出的電，若換成光電板，需要多大的土地才會有同等效益？核四占地60多公頃，設置6個反應爐，6座發電機，每座發電機可產出1350MW裝置容量；在台南將軍、七股廢棄鹽灘地，面積是214公頃，光電板裝置容量150MW。



換句話說，同樣的裝置容量，核電裝置容量因素為90%，太陽能為14%，核電發電量是太陽能的6-7倍，平均一公頃核電廠發電量，需要1200多公頃土地用來設置光電板，才能獲得同等的光電量。



吳怡玎強調，當廢核後，我們需要多少土地蓋光電板？光電業者開始掠奪農地。近期，台南力暘能源公司遭到檢方搜索，遭控非法取得土地。



舉例來說，光電業者向“國產署”檢舉魚塭業者私蓋倉寮，迫使漁民將佔有“國產署”土地歸還，光電業者再向“國產署”申請承租該土地種光電。過去，魚塭業者蓋倉寮，是用來放漁具和飼料，是很難獲得申請許可，但“國產署”過去也睜隻眼閉眼；但光電業者來了，針對不願變成漁電共生的魚塭，向“國產署”檢舉。



吳怡玎指出，檢方搜索的光電案場，台南市長曾參與動工儀式，懷疑是否有更高層施壓？除了威脅非法取得用地之外，200多公頃的用地，並沒有向“農委會”提出申請。為什麼？原來業者將這200多公頃土地，分割成200多筆，每筆2公頃以下土地，來規避報“農委會”申請；光電業者只需向台南市政府申請即可。

