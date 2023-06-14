鄭宏輝涉性騷立馬遭解職　陳建仁：嚴查事實

陳建仁出席“TPASS行政院通勤月票啟動記者會”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）民進黨疑似再爆性騷案，傳出前“行政院”政務顧問鄭宏輝涉性騷擾。台“行政院長”陳建仁14日說重話，陳表示，鄭已不符當時“行政院”聘用的規範，先予以解職，並嚴查事實、還原真相。



至於中國國民黨新北市、2024參選人侯友宜身陷幼兒園餵藥風波，並稱看到太多假訊息抹黑，並質疑“行政院”打詐辦公室有沒有在運作。陳建仁說，這件事已由檢調進行調查，呼籲侯多留心在促進孩童健康上。至於打詐，我們少一點口水、多一點努力，才能把打詐工作做好。



中國國民黨台北市議員游淑慧今天召開記者會爆料，曾擔任民進黨前新竹市議員的現任神腦國際董事長鄭宏輝，2年前曾經性騷擾一名已婚女企業家。目前“行政院”已解聘鄭宏輝的無給職政務顧問、由於鄭宏輝為中華電信子公司神腦董事長，屬官股派任，台“交通部長”王國材也要求中華電信董事長郭水義，立即要求神腦董事長鄭宏輝即起停職調查。



由於鄭宏輝是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的子弟兵，也是蘇系成員，曾任民進黨中常委，身份特殊，也讓外界關注性騷擾事件是否持續燒向民進黨高層。



“行政院”規劃補助經費3年新台幣200億元、每年800萬至1100萬人次受惠，跨足北中南3大生活圈的“TPASS”“行政院”通勤月票15日即將開賣、7月1日正式啟用。陳建仁14日下午出席“TPASS“行政院”通勤月票啟動記者會”，副院長鄭文燦、發言人林子倫、台“交通部長”王國材、台北市副市長林奕華、台中市副市長王育敏等人都出席。



陳建仁會前接受媒體訪問表示，社會大眾對於無給職的政務顧問，有一定的期待。鄭宏輝發生性平案件爭議，我們發現已不符合當時我們聘用的規範，因此就按政府規定先予以解職，他也立刻請王國材設立性平調查小組，對這個事件務必要嚴查事實、還原真相。



至於侯友宜質疑打詐辦公室有沒有在運作，陳建仁說，新北市幼兒園餵藥事件全台民眾都非常關切，這件事已由檢調進行調查，希望司法單位能夠儘速調查真相，給民眾一個交代。對於幼兒園餵藥事件，大家最關心的還是怎麼樣確保兒童們的健康跟安全，所以他也在這裡呼籲，侯友宜能夠多留心在怎麼樣促進這些孩子的健康上，做最好的保障，這也是我們大家最重要的期盼。



陳建仁指出，政府為了做好打詐工作，已推動“新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版”，也成立“行政院”打擊詐欺辦公室”，我們要全力來把這件事情做好，防詐的工作是一定需要中央與地方，還有政府跟民間，大家一起來努力。我們少一點口水、多一點努力，才能把打詐的工作做好，符合人民的期待。