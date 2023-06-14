侯友宜怎救民調？侯辦陳柏翰提三面向努力

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月14日電（記者 楊騰凱）網媒《菱傳媒》今日公布2024最新網路民調，中國國民黨2024參選人、新北市長侯友宜再度落居第三。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰向中評社表示，選舉是一個以理念與行動爭取支持的過程，對於民調的反應，我們會逐步調整步調，包含擴大議題面向、強化論述力道、勤走基層，爭取不同族群的支持。



陳柏翰曾任政治大學學生議會議長、國民黨青年團總團長、國民黨青年部副主任，現為侯友宜競選辦公室發言人。



《菱傳媒》公布台灣大學政治學系教授張佑宗所做的2024最新網路民調，民進黨賴清德37.76%第一，台灣民眾黨柯文哲31.29%第二，國民黨侯友宜21.87%排名第三。柯文哲民調首度破三成，也拉開與侯友宜的差距。



有人認為，侯友宜過去與國民黨中央保持距離，導致難以凝聚藍軍，這樣的問題該如何改善？



對此，陳柏翰表示，侯友宜自獲得徵召以來，積極向馬英九、蕭萬長等各界人士請益，日前在退警總會成立的挺侯大會中，侯友宜也表達與前高雄市長韓國瑜的溝通沒有問題，且侯友宜入國民黨50幾年來沒有離開過，守護“中華民國”的心不變。



陳柏翰指出，當天包含各縣市退警協會、黃復興黨部及眾多軍公教團體皆踴躍出席力挺，展現軍警一家的團結。



陳柏翰表示，目前競選辦公室與國民黨中央黨部在政策議題、新聞回應及社群連線都有非常密切的對接，分工處理各式議題。



陳柏翰強調，選舉是一個以理念與行動來爭取人民支持的過程，對於民調的反應，我們會逐步調整步調，包含擴大議題面向、強化論述力道、勤走基層，爭取不同族群的支持。