蔡英文總結對提升勞工權益付出的努力

蔡英文。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月14日電（記者 俞敦平)蔡英文14日下午出席位於台北“國軍英雄館”舉行的產業總工會第七屆會員代表大會第四次會議。蔡英文致詞時表示，產業總工會成立20多年來已經有34的會員工會和超過30萬名會員，是非常不簡單的一件事，她感謝全產總持續的提供政府政策建議也替勞工發聲，在提升勞權上付出努力。



蔡英文表示，產業總工會理事長江健興剛剛致詞時給了政府許多作業，包含制定最低工資法和提高勞退新制的強制提撥率等議題，她剛剛已經交代也有到場的“勞動部長”許銘春要回去做一下剛剛江理事長交代的作業，然後她會再找許銘春去討論細節。



蔡英文表示，過去幾年政府也積極的提升勞工權益，資本工資目前調升至月薪新台幣26400元、時薪176元，蔡英文指出過去七年她執政下連續七年的系統性調漲基本工資，相信有助於帶種整體薪資的成長。



蔡英文提到，她也推動減稅，四大標準扣除額都有提升，然後使用新制勞退的6%自提部分也不計入薪資所得課稅，希望能幫助勞工減稅和累積儲蓄，退休生活更有保障。蔡英文表示，除了提升基本工資和減稅之外，政府也推動職業傷病診治的專責醫院，針對職災職能復健專職醫院也在今年推出，希望能提供受到職災的勞工朋友更全面的醫療與重建的服務。



蔡英文表示，政府過去四年針對勞保進行撥補了1471億元，同時“行政院”院長也已經承諾明年會繼續針對勞保撥補1000億，她希望能在外來能替勞保開拓更多的財源，讓勞保基金更穩固並讓勞工沒有後顧之憂。蔡英文認為勞保是政府辦得保險，政府所做得努力是希望勞保能持續穩健得運作下去，目前台灣進入疫後經濟復甦階段，政府也透過特別預算來幫助中小企業的轉型與升級，給企業和勞工更多的支持。



蔡英文表示，政府同時為了因應升息所帶來的影響，政府全責吸收了學貸、青創貸款和紓困貸款所增加的利息。同時政府也擴大租金補貼與推行通勤月票來減輕勞工負擔，七月一號北中南生活圈的通行月票就要上路，“行政院會”公布細節。蔡英文表示，政府會努力創造一個更好的環境給企業，讓企業有能力與意願給各位勞工加薪，同時也透過降稅和補助來降低各位的負擔，未來政府會繼續推動各項政策來提升勞工朋友們的權益。