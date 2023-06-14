日排核廢水　陳建仁：政府會監控公布資訊

陳建仁致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）日本福島核電廠受輻射污染的“含氚核廢水”排放入海，引起中國、韓國等國家抗議。對此，台“行政院長”陳建仁14日並未強烈反對，陳表示，希望日本排放核廢水時，能符合國際標準，政府也會持續監控周遭海域海水輻射的狀況，並陸續監控日本進口相關食品、漁產的輻射量。



日本福島第一核電廠儲存巨量受輻射污染的“核污水”，雖用多種核除去設備處理，但無法有效除去具放射性的氚，因此要用海水稀釋，再排放入海。日本放送協會（NHK）12日報導，該核電廠所屬的東京電力公司自同日起，試運轉放流設備，可能提前於本月開始排海。台原能會分析輻射濃度擴散狀況，含氚廢水約排放4年後會流至台灣海域。



“行政院”規劃補助經費3年新台幣200億元、每年800萬至1100萬人次受惠，跨足北中南3大生活圈的“TPASS”“行政院”通勤月票15日即將開賣、7月1日正式啟用。陳建仁14日下午出席“TPASS“行政院”通勤月票啟動記者會”，副院長鄭文燦、發言人林子倫、台“交通部長”王國材、台北市副市長林奕華、台中市副市長王育敏等人都出席，場面十分盛大，北中南10座城市無論藍綠誰執政，都派代表與會、廣大宣傳。



陳建仁會前接受媒體訪問表示，關於福島核廢水排放“行政院”早就成立跨部會平台來處理這，從去年至今，我們已有3次由原能會派員前往日本瞭解相關議題，也對排放核廢水做更進一步的瞭解，也希望日本在排放核廢水的時候，都能夠符合國際標準，政府也會持續地來監控我們周遭海域海水輻射的狀況。



陳建仁強調，更重要的是，我們也會持續監控從日本進口的相關食品、環境樣本、漁產等輻射量。政府實際上都早有準備，而且有做很好的監控，事先來部署，相關的資訊也會公開讓民眾能夠了解，讓全民放心。