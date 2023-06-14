數字經濟發展呈現新走向

中評社北京6月14日電／據《經濟日報》報導，黨的二十大報告提出“加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群”，並對數字產業發展作出重要部署，為我國數字經濟向縱深發展指明了方向。



數字經濟是一種以數據資源為核心生產要素、以數字技術為支撐、以數字化平台為主要交易組織形式、以促進其他產業數字化為主要動力的新經濟形態。數字經濟已經成為影響全球資源分配、產業格局、國際分工的重要因素。推動數字經濟發展成為多數國家的重要戰略方向，也是構築國家競爭新優勢、掌握發展主動權的戰略選擇。



我國數字經濟呈現蓬勃發展態勢，日益成為國民經濟的重要增長極。數字經濟規模和質量同步快速提升，對經濟社會發展的新引擎作用日益凸顯；傳統產業數字化步伐不斷提速，新興產業發展動能持續增強；數字經濟和實體經濟融合的規模和範圍持續擴大，促進產業發展空間進一步拓寬、產業鏈供應鏈數字化水平進一步提升、產業創新能力進一步增強。



當前，我國數字經濟發展呈現出幾方面趨勢性變化。



一是從規模擴張轉向創新提質。得益於超大規模市場優勢，我國數字經濟總量規模不斷壯大、應用領域不斷拓展，在國民經濟中的地位持續上升。當前，我國在人工智能、物聯網、量子信息等關鍵數字技術領域的發明專利授權量已居世界首位。在此基礎上，數字經濟領域的關鍵核心技術創新力度和優勢產業發展質量備受關注，業界普遍希望在“做大”基礎上實現數字經濟的“做強做優”。



二是從局部受惠轉向共享普惠。作為一種以數據為核心生產要素的新經濟形態，數字經濟蘊含強大的發展動能與戰略勢能，規模化應用效應顯著。伴隨我國數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟與實體經濟加速融合，數字經濟活動加快向不同產業鏈上下游延伸拓展，數字產業化和產業數字化協同發展，促進數字化發展紅利從單個環節擴散延伸到整個鏈條、從相關性強的行業擴散延伸到不同領域、從大型企業擴散延伸到廣大中小微企業。