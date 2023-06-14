把握製造業轉型升級趨勢

中評社北京6月14日電／據《經濟日報》報導，新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起，以數字技術為代表的通用目的技術快速發展，推動國民經濟各領域發生深刻變革，製造業發展也呈現出新的轉型升級趨勢。



產業發展趨勢明顯



我國人均GDP連續兩年保持在1.2萬美元以上，資源禀賦、發展階段、外部環境、發展目標等都發生了重大變化，這些都要求製造業加快向技術水平、生產效率、附加價值更高的產業領域和價值鏈環節升級，加速向知識化、數智化、低碳化、服務化方向發展。



知識化。現代經濟發展的過程就是科技持續創新以及生產活動的技術、知識密集度不斷提高的過程。從產業結構看，知識密集型產業部門的比重不斷提高；從產業鏈構成看，知識密集型產業鏈環節的比重不斷提高。製造業的產品架構、生產過程複雜，知識密集型特徵尤其顯著。在全球產業分工高度深化時期，由於發達國家與發展中國家按照各自比較優勢參與全球分工，製造業的知識化在發達國家表現得更為突出。隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，不斷有新技術湧現，其中不乏顛覆性技術和對國民經濟各領域產生重大影響的通用目的技術，這不僅會進一步推動新的知識密集型產業出現並快速發展，而且將使既有產業部門的知識密集度進一步提高。後發國家製造業的知識化具有更大提升空間。



數智化。數字技術是典型的通用目的技術，蘊含著巨大的賦能力量，正在向數字經濟之外的國民經濟行業擴散、融合，使各個行業在創新能力、生產效率、經濟效益、產品質量、環境友好程度等方面發生深刻變化，數字化已經成為各行業競爭力的重要來源和持續發展的重要動力。人工智能是基礎性的數字技術，也是數字化轉型的重要驅動力。智能製造發展的高級階段是數字化、網絡化、智能化製造，即製造業的機器設備、生產系統擁有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應能力。製造業的數智化轉型是全方位的，不僅體現在企業的生產過程中，而且體現於企業內部的全領域、產品價值鏈的全過程、產品的全生命周期以及企業所處的全商業生態。