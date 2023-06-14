“萬橋飛架”背後的“硬核”科技

中評社北京6月14日電／據《經濟參考報》報導，納雍至晴隆高速公路（下稱“納晴高速”）牂牁江大橋建設工地上，左右幅兩根主纜架設作業正在進行。作為支撐拉起整座大橋最主要的設施，每根主纜共199股索股，單根索股長約1909米，每根索股由91根直徑5.25毫米、強度1960MPa鋅鋁稀土合金鍍層主纜鋼絲組成，大橋主纜鋼絲總長達6.91萬公里，可繞地球1.7圈。



這是《經濟參考報》記者近日參加交通運輸部2023年全國交通重大工程採訪調研時看到的貴州橋梁創新一角。



世界橋梁看中國，中國橋梁看貴州。截至2022年底，貴州公路橋梁數量已超過2.8萬座，世界前100座高橋近一半在貴州、前10座高橋有4座在貴州，15座橋梁共計獲25項國際國內大獎，其中4座橋梁獲有橋梁界諾貝爾獎之稱的國際橋梁大會（IBC）古斯塔夫·林德撒爾獎，而全國僅9座橋梁獲此獎項。



一座座大橋連高山、越峽穀、跨江河，實現了“千溝萬壑”到“一馬平川”的巨變，也鋪就了當地經濟社會加速發展的坦途。例如，牂牁江大橋建成後兩岸路程將由現在的1小時縮短為1分鐘，而壩陵河大橋則開貴州“橋旅融合”之先河。



行程將從1小時縮短至1分鐘



早上8點，記者從六盤水市區乘車出發，路上只見高山聳立，層巒叠嶂。車程過大半，遠望窗外，兩山夾江之處，橋梁高塔在雲霧間若隱若現，這便是建設中的牂牁江大橋。



作為納晴高速的重點控制性工程，牂牁江大橋橫跨貴州晴隆、普安、水城、六枝等4縣（區）交界，橋梁全長達1849米，主橋結構形式為雙塔單跨鋼桁梁懸索橋，橋面距江面最高距離380米，橋梁高度在世界百座高橋中排名第11位。