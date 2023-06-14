第三波提名　賴清德：持續推動民主大聯盟

賴清德在民進黨中常會上，宣佈第三波艱困“立委”選區提名。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月14日電（記者 黃筱筠）民進黨今天通過第三波艱困“立委”選區提名，黨主席賴清德說，民進黨持續推動民主大聯盟，今日是第三次徵召作業，也是第二次循過往跨黨派、跨世代、跨領域的原則來進行社會更廣更多的連結。



賴清德說，第一位是台北市第六選區（大安區）“立委”合作對象社民黨的苗博雅議員，社會上對苗博雅並不陌生，其實是有更多肯定，不管是從高中、大學積極投入社會運動外，在議會表現有目共睹，問政專業、深耕基層，對理念價值堅持令人欽佩，民進黨很高興能透過社民黨合作，未來也會就社民黨關注的、民進黨所長期追求的居住正義等社會議題共同努力。



賴清德表示，第二位是新竹市選區林志潔教授。林志潔可說學經歷豐富，著作等身、成就斐然，是一個財經法律專家，也協助政府通過包括洗錢防制法等諸多法案，今日很高興能徵召林志潔代表民進黨參與新竹市“立委”選舉，能夠重新收回失土，贏回這一個非常具備價值新竹市“立委”席次。



賴清德提及，第三位是彰化縣第三選區吳音寧。“好久不見，吳音寧”。過去在北農大家都看到她的努力。其實，吳音寧長期關注農民、農業與農村的發展，本身是台灣農村陣線的會員，長期關心農村發展，也重視農民權益。當然更關心後續農業永續經營。他衷心祝福三位都能旗開得勝、馬到成功。



曾任台北農產公司總經理的吳音寧說，2017年的時候因緣際會，她受邀來到台北，擔任農產運銷公司的總經理，2018年的時候，如大家所知道發生了所謂的“北農事件”，她遭受了許多的攻擊。但是也有更多人挺身而出，替她打抱不平，給她許多的溫暖和支持。



她說，北農風波之後，她就回到了家鄉，有些朋友認為說會不會你不願意再投入公共事務，“所以我今天要跟大家報告，我回來了！”為了家鄉，為了台灣，她願意，哪怕接下來將再一次面臨，各式各樣的謊言攻擊，但是為了家鄉更好 ，為了台灣更好，她願意。



吳音寧2017年由民進黨推薦擔任北農總經理，前一任總經理是韓國瑜。



苗博雅今天出席提名記者會則穿著寫著“社民黨”的紅色外套出席，有網友提及，民進黨禮讓苗博雅參選大安區“立委”，那2024政黨票要怎麼投？她會後受訪則說，社民黨2024沒有提政黨票的打算，所以不會與民主大聯盟其他政黨產生衝突，未來在大安區爭取跨黨派支持。