國民黨中央接手侯選舉團隊？發言人否認

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024參選人、新北市侯友宜選情不如預期，外傳國民黨中央有意進駐接手侯友宜競選團隊，國民黨發言人林家興今日澄清，目前並沒有談論所謂接手的問題，但侯友宜競選辦公室正與各方進行連結，並考慮持續擴大競選團隊編制，國民黨中央與各地方黨部一定會做侯團隊的堅強後盾，持續輔助侯團隊向前。



但國民黨中常委、新北市“立委”洪孟楷受訪時則說，有這樣想法也非常好，黨主席朱立倫就已經說是最強總教練，就要幫所有場上選手規劃訓練方向、策略，黨中央本來就有良好組織系統，如果跟侯友宜方面結合，他也是要上場打球的一員，當然會希望黨中央接手、主導，讓侯專心做候選人角色，後續選務規劃專職專人負責，分進合擊，會是一個可以打仗的戰鬥團隊。



另一中常委、新竹市“立委”鄭正鈐也表示，選戰由黨中央進駐是必然，一點不意外，侯友宜也會各方爭取資源，大選結合各方力量，尋求勝選。



侯友宜5月17日獲徵召參選2024至今已接近1個月，但多份民調顯示其支持度跌至第三，國民黨內質疑問題出在侯團隊過於封閉、主動性不足，甚至期盼黨主席朱立倫等黨中央人士接手競選團隊。



林家興今天在中常會受訪指出，這幾天和侯團隊溝通整合工作非常順暢，也有很多對接會議召開，黨中央與藍營執政的各地縣市政府、議會黨團，也都在討論如何與侯團隊聯繫對接。



此外，國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄今日上午也召開大選各行各業後援會籌備會議，林家興說，國民黨從中央黨部到各地方黨部、智庫，以及許多社會力的連結，都將成為侯團隊最大的後盾，各行各業後援會的籌備工作就是明顯象徵，黨中央會持續協助侯團隊整合各地方與各行各業、百工百業的力量。