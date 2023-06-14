鄭宏輝涉性騷還嗆人　游淑慧：毫無反省能力

游淑慧指出，記者會結束後，鄭宏輝立刻就被“行政院”及“交通部”解職或停職。看來鄭的清白，民進黨政府已經做出心證。（游淑慧台北市議員臉書） 中評社台北6月14日電／中國國民黨台北市議員游淑慧14日上午舉行記者會，揭露民進黨籍“行政院”政務顧問、神腦國際董事長鄭宏輝涉嫌性侵，在車內對女性露出性器官並強吻女性。鄭宏輝則隨即反嗆游淑慧為了選舉搏聲量。游淑慧下午則再度回應，表示鄭宏輝太看得起自己，這一波的me too風波沒有人是為牟取自己政治利益，“衹有鄭宏輝這樣的人，才會滿腦子的去上位到政治、選舉，完全沒有反省能力”。



游淑慧14日在臉書表示，關於那一夜的不堪，連代唸聲明，都很糾結，而鄭宏輝的回應稱“我不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為”，其實已經露了餡，他沒有直接否認自己曾經做出聲明上的行為，最後的浮木，是有沒有“違背意願”。記者會結束兩個小時不到，“行政院”就解除鄭宏輝無給職顧問職，而“交通部”也宣布鄭宏輝神腦董事長的職務，將停職調查。看來你的清白，民進黨政府已經做出心證。



根據台媒報導，游淑慧表示，她認為鄭宏輝太看得起自己，這一波的me too風波沒有人是為牟取自己政治利益，大家都是希望可以解決台灣性平問題，讓所有遭性騷的受害者過去所隱忍的傷害可以得到修復，可以獲得公平與正義的對待。“衹有鄭宏輝這樣的人，才會滿腦子的去上位到政治、選舉，完全沒有反省能力”。



游淑慧怒批，鄭宏輝的聲明中還扯到“意願問題”，“難不成他是在暗示說是受害者自願？”。游淑慧直言，當事人看到鄭宏輝的聲明差點氣到哭出來，都已經經過2年多了竟然敢扯到意願問題。“我游淑慧公開且具名把這件事陳述出來，你鄭宏輝明明知道性騷擾追訴期已過，不要只會以‘願意接受司法、行政調查’佔司法便宜。”



游淑慧要鄭宏輝“看看現在民進黨譴責的人是誰？可割可棄的人是誰？”，表示如果鄭真的覺得自己是清白的，不應該來跟她說，而是應該去跟開除他的“行政院”、“交通部”說，跟他的民進黨同黨同志說，“鄭宏輝你不要覺得是你跟我之間的戰爭，好像只要說贏我，你就贏？不是的，你有沒有做過這個事情？你心知肚明。”