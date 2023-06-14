鍾小平：拜託侯友宜要迅速整合　別再彆扭

國民黨台北市議員鍾小平接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨2024參選人、新北市長侯友宜在《美麗島電子報》民調及《菱傳媒》網路民調都落到第3名，引發藍軍基層焦慮。國民黨台北市議員鍾小平14日受訪建議，劉備當初都三顧茅廬諸葛亮，侯友宜對鴻海創辦人郭台銘要“百顧茅廬”，民調就會起來，至少能保住“大老二”位置，然後要與中廣董事長趙少康“侯趙配”，那就會變很強。



鍾小平今日下午在台北市汀洲路的服務處前受訪，他表示，侯友宜第一步是要整合郭台銘，一定要拜託郭別支持台灣民眾黨2024參選人柯文哲，即便100次顧茅廬也要去，當然不用卑躬屈膝；第二步是國民黨主席朱立倫接任侯友宜的競選總部主委，朱經驗豐富、國政又最強，後面還有國民黨智庫，至少比不會選舉的前新北市副市長謝政達強多了。



鍾小平表示，侯的第三步，就是找趙少康搭檔“侯趙配”，趙少康擔任副手，趙是正藍軍、外省籍，可與侯的本省籍搭配，空戰又強；侯第四步是找國民黨前“立法院長”王金平擔任陸軍總司令，王縱橫北中南，地方派系、縣市議長都連帶整合。



“國民黨要整骨，現在是脊椎側彎，侯友宜是脊椎，郭、朱、趙、王就是旁邊兩條里肌肉、核心肌群！”鍾小平說，拜託侯友宜別再彆扭，要迅速整合大家，小雞“立委”參選人輔助侯，侯要有方向感，受傷就要盡速療傷、整骨、擦藥。



記者詢問，對於若被提名為“立委”參選人，未來是否除侯之外，也會找柯文哲、郭台銘站台？鍾小平也強調，他當然是支持國民黨提名的侯友宜，但未來非綠平台在“總統”、“立委”選戰也都是必要，但也要先整合完黨內，再整合非綠的政黨。