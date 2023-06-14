郭台銘邀孫曉雅討論金門和平宣言　不求職位

郭台銘邀AIT處長孫曉雅討論金門和平宣言。（照片：郭台銘臉書） 中評社台北6月14日電／日前在金門提出“和平宣言”的鴻海創辦人郭台銘今天在臉書發文表示，敬邀美國在台協會（AIT）處長孫曉雅面對面討論金門和平宣言，他也重申不求任何職位，只是以“中華民國國民”身分，全心致力於維護台灣的和平。



郭台銘指出，對於關心台灣前途的所有朋友，他想直接問3個問題，包括當前影響台灣、乃至影響全世界最重大的中美關係，正在朝什麼方向發展；面對快速變化中的局勢，政府採取了什麼反應方針；以及最為迫切需要的，是什麼樣的策略與作為。



郭台銘說，他願意提供他依憑幾十年穿梭在中國大陸與美國之間，反覆協調政治與經濟領域的經驗，認真思考得到的答案，給大家參考。



郭台銘表示，關於第1個問題，美國明確要轉彎，尋求和中國更友善的對話，降低衝突敵意，將兩國關係從之前愈來愈接近戰爭的情況，朝相反方向拉。美國國務卿布林肯即將訪問中國，在產業面，美國相應放鬆半導體在中國在質與量上的擴展，是再清楚不過的明證。



關於第2個問題，郭台銘則說，執政的民進黨政府卻仍然依照之前的方向，持續強調備戰，從各個層面，固執地升高兩岸間的緊張。端午節即將來臨，蔡英文大動作訪視軍事機構，還刻意安排和第一線人員對話，鬧出被中共解放軍警示廣播打斷的尷尬場面，這是讓人不得不憂心的做法。



至於第3個問題，郭台銘指出，完全同意孫曉雅的公開建議，就是“中華民國”未來的“總統”應該更積極尋求和中華人民共和國對話。美國要開展新的對話管道，政策上同步希望台海兩岸更多善意互動，這是合理的配套安排。然而孫曉雅約訪會面的3位“總統”候選人在這方面有什麼基礎、有什麼準備嗎。



郭台銘重申，自己不求任何職位，只是以“中華民國國民”身分全心致力於維護台灣的和平，所以我草擬、發表了“金門和平宣言”，公開請求每一個謀求大位、也必須承擔最高政治責任的人採納，作為兩岸關係的政策指導原則。



郭台銘說，他曾經在金門當面把和平宣言交給賴清德，我也願意和包括孫曉雅在內任何台美政策參與者、負責人，面對面討論和平宣言的任何議題。歷史將這樣一個解除兵凶戰危、開創太平的機會交在大家手裡，他敬邀所有不願錯過此機會的人，一起來努力。