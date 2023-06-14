日本瑞穗銀行研究員：中日汽車產業合作空間大

中評社香港6月14日電／日本瑞穗銀行商務解決方案部主任研究員湯進日前在接受新華社記者專訪時表示，在做大做強電動汽車事業過程中，中日兩國產業界有很大合作空間。



湯進認為，中國電動汽車普及率已突破臨界點，接下來的問題是，電動車如何跟燃油車競爭、電動化的速度會有多快、全面實現電動化需要多少年等。



在湯進看來，中國電動汽車發展勢頭強勁，未來可通過同業競爭、優勝劣汰來磨礪提高，做大、做強、做成主流，在引領世界汽車電動化發展中發揮更大作用。



湯進說，日本供應商通過長期的基礎研究，在材料、設備和部件等領域積累了豐富的經驗。中日兩國在這些領域具有明顯互補性，有很大合作空間。“中國車企要打造一流的電動汽車品牌、在競爭中勝出，需要一流的產業鏈，中日可以雙贏的領域有很多。”



湯進認為，在中國電動汽車走向世界的道路上，中日雙方可以通過技術合作、資本合作、海外合作等各種形式取長補短。



對於全球汽車市場的恢復前景，湯進認為，消費能力依然是影響市場恢復的重要因素，預計今年汽車市場會繼續回暖，發達國家市場部分消費需求會有所釋放，但恢復到疫情前水平還需要一段時間。



談到日本車企在華發展近況，湯進表示，在激烈的市場競爭中，日本車企在中國市場正面臨挑戰，日本大型車商在中國有幾百家一級供應商，一級供應商又帶動大量二級、三級供應商。若日本汽車持續面臨銷售困境，日係汽車產業鏈上的上千家日本供應商的生產和訂單或將受到影響。