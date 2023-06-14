台北市藍黨部不公布5選區民調　因差距過大

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 資料照) 中評社台北6月14日電／中國國民黨台北市黨部針對台北市“立委”第5選區進行3天民調，包含郭昭巖等3名現任黨籍議員爭取出線。台北市黨部今天表示，不公布民調，將送提名資格審查小組審議，主因是民調差距過大。



爭取國民黨2024台北市第5選區（中正、萬華）“立委”提名者，包含現任議員郭昭巖、鍾小平、應曉薇，台北市黨部規劃從11日至13日進行全民調，今天結果出爐。



鍾小平下午則接受聯訪指出，民調結果約上午10時許就出爐，由他勝選，超過其他人選約4至5%，北市黨部認為第5選區是艱困選區，用民調決定人選，他透過30個里長協助找約1萬個人顧電話民調，感謝支持者幫忙，希望北市黨部不要以私害公，盡快公布民調結果，拖延只是影響明年大選，並期盼黃呂錦茹饒過他。黃呂錦茹對此回應，希望鍾小平饒過國民黨。



國民黨台北市黨部原訂上午公布民調結果，但延至近中午，北市黨部表示，3名參選人公布內參協調式民調結果，比照第1選區（士林北投）“立委”初選，不對外公布，結果送市黨部提名資格審查小組審議。



《中央社》報導，台北市黨部主委黃呂錦茹下午接受媒體電話訪問時說，市黨部選監小組對此選區民調結果有疑問，因2家民調數據差異大，依過去經驗，協調式民調統計範圍通常不超過3%，但這選區的民調差距達7%至9%，選監小組審查委員認為應再開會討論，所以未公布人選。



黃呂錦茹指出，市黨部5月19日曾對此選區進行民調，結果差距不大，但今天公布民調數據差距過大，且3名參選人都派人出席會議，並通知不能對外公布民調結果，若公布將以黨紀處分。



她表示，原定今天公布北市第5選區“立委”人選，之後送黨中央核定通過並提名，但因2家民調結果差距大，後續須再開會討論，提名人選的時程未定。



郭昭巖受訪表示，尊重民調結果，認為不會有造假問題，黨會以公正公開透明方式對外報告，選舉時本來就會出現謠言。



國民黨台北市議員張斯綱、陳重文先前爭取北市第1選區“立委”初選，為避免內鬥，2人協調由市黨部進行內參式民調，民調領先人選出戰，張斯綱以微幅差距勝出，最終經協調，由張斯綱出戰。

