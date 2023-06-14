民調站上3字頭　柯：起伏如股票選前高才好

民眾黨主席柯文哲到嘉義市大福興宮參拜。（照片：民眾黨提供） 中評社台北6月14日電／《菱傳媒》今天公布最新2024大選網路民意調查結果顯示，民進黨賴清德37.76%、台灣民眾黨主席柯文哲站穩第二支持度31.29%、中國國民黨新北市長侯友宜殿後21.87%。柯文哲今天上午到嘉義市大福興宮參拜受訪表示，民調高低如同股票一樣，起起伏伏，選前高才有效、才好。



對於成立網軍，他說，參考以色列，俄烏戰爭啟發，資安很重要，政府要大力投資，台灣資通能力強，網軍應正名為“資安團隊”。



台媒報導，有媒體問他當選，找黃國昌當“法務部長”，是支持廢死，柯文哲說，死刑在華人社會根深蒂固，如果要廢死，要在社會民意期待下取得平衡，要有完善的配套措施，如歐美的終身監禁制度。



針對與與郭台銘之間合作連繫，柯文哲表示，和郭隨時用手機line連絡，連繫沒問題；針對與藍營合作，他說，部分理念相同“立委”參選人可以談合作。



柯文哲今天嘉義市拜票之旅，上午參拜大福興宮土地公、月下老人，參訪民雄鄉日造酒妝、嘉義市詠順科技，中午黨部便當會，下午嘉義女中演講，與部分嘉義市里長晚餐，逛新開幕湖美夜市拜票。陪同柯文哲地方人士未見嘉市議員，只有民眾黨部及雲林縣議員、下午有5、6位里長會餐，柯文哲會見地方人士、演講行程不公開。