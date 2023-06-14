兩部門聯合印發指導意見防範外賣食品浪費

中評社北京6月14日電／據新華社報導，市場監管總局、商務部近日聯合印發《關於發揮網絡餐飲平台引領帶動作用 有效防範外賣食品浪費的指導意見》，落實反食品浪費法等法律規定，充分發揮平台企業引領帶動作用，增強平台內商戶和消費者的文明消費意識，形成厲行節約、反對浪費的良好社會風尚，促進網絡餐飲行業規範健康發展。



指導意見明確，引導平台進一步優化協議規則，完善凑單滿減機制，落實外賣食品標準，規範平台外賣配送服務。加強平台內商戶合規指引，鼓勵平台建立商戶反浪費檔案，引導商戶設置小份餐品專區，使用綠色包裝，並通過首頁顯著位置展示、流量扶持等方式加強對商戶正向引導。



指導意見指出，鼓勵消費者厲行節約，引導平台進一步優化餐品供給結構，優化餐品信息展示，積極推廣小份餐品，強化全流程文明點餐提醒，建立健全消費者節約激勵機制。加大反食品浪費宣傳倡導力度，鼓勵平台加強防範外賣食品浪費政策法規宣傳解讀，上線反食品浪費在線學習課程，通過多種載體印制反食品浪費標語，宣傳普及防止食品浪費知識。



指導意見強調，各級市場監管部門、商務主管部門要加強制度供給，強化對平台企業的日常監管和行政指導，推動構建多方參與的防範外賣食品浪費共治格局。



