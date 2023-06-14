榮盛發展股價漲幅異常波動

中評社北京6月14日電／據新華社報導，因連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，6月13日，榮盛房地產發展股份有限公司（002146.SZ，簡稱“榮盛發展”）發布股票交易異常波動公告。



消息面上，6月8日晚間，榮盛發展披露了《發行股份購買資產並配套募集資金暨關聯交易預案》（以下簡稱“《預案》”）。預案稱，榮盛發展擬通過發行股份購買資產並配套募資。標的公司為榮盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下簡稱“盟固利”或“標的公司”），主營新能源汽車動力電池及儲能電池電芯。



在募資的同時，榮盛發展公司部分董事、監事、高級管理人員及核心骨幹計劃自6月9日起未來3個月內，擬以自有或自籌資金通過二級市場集中競價方式對公司股票進行增持，增持價格為不高於1.20元／股，增持金額合計不低於7，565萬元人民幣、且不超過12，050萬元人民幣。



榮盛發展表示，針對公司股票交易異常波動的情況，公司董事會確認，公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。