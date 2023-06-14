未來茶園徐徐入畫來　共繪致富新畫卷

中評社北京6月14日電／據新華社報導，浙江麗水蓮都，山清水秀，就像一張山水生態畫展現在大自然之中。可品、可悅、可交流，蓮都中生態精品之作莫過於古堰畫鄉，它的名聲蜚聲海內外。如今衝著古堰畫鄉這張金名片而來的客人絡驛不絕，古堰畫鄉正用它獨特的魅力抒寫出新農村共同致富浙江的新樣版。



大港頭鎮到處是青山綠水，昔日缺少信息、缺少產業、缺少人才……只能望“綠”興嘆，窮則思變。大港頭鎮大力發展生態產業，以生態茶產業為撬點，抒寫出了一幅民眾致富奔小康幸福新畫卷。



“我們種的是生態，當然茶的品質就好，泡出的茶味就特別香。”一位王姓茶民很自信的說。據瞭解大港頭鎮茶農4000餘戶，茶園面積近3萬畝，產量近1000噸，產值近2億元。“大港頭鎮茶園發展形勢喜人，已占到全區‘半壁江山’。”蓮都區大港頭鎮的一位工作人員說：“茶農增收，買的起小車，住上小洋房，過上小康生活，人人笑開顔。”如今，大港頭鎮已被列入全市首批生態產品價值實現示範鄉鎮。



大港頭鎮在茶產業上加大支持力度，創新打造未來古堰茶園，結合旅遊觀光，把古堰旅遊鏈拉長，充分發揮生態價值，描繪新農村致富奔小康的幸福新畫卷。



據瞭解，該茶園距離麗水市區23公里、距碧湖高速出口2.5公里、距在建的麗水機場9.8公里，S328省道、麗龍高速貫穿而過，交通便利。未來茶園項目地類性質為山林，海拔在100至340米之間，非常適合茶葉種植。緊鄰古堰畫鄉4A景區歡庭＊下南山度假村、利山佘族村等景點。



據茶園負責人說，該處有近300畝。該茶園被列入省級綜合扶貧試點項目、省農業“雙強”建設項目。



茶園負責人說，拉好電，就可加快路面硬化，就可以加裝滴灌，小苗們的生命就有了保障，未來就更值得期待。