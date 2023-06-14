海絲金融法務區正式啟動運營

中評社北京6月14日電／據新華社報導，作為首屆“海絲”僑商投資貿易大會配套活動之一，海絲金融法務區“兩中心”、斯凱奇泉州運營總部揭牌暨首批入園企業簽約儀式於6月14日在福建省泉州市鯉城區舉行。



“建設海絲金融法務區，是鯉城落實福建省委‘三爭’行動，響應泉州市委‘大拼經濟、大抓發展’號召的重要舉措。”鯉城區委書記黃輝燦介紹，法務區建設過程中，鯉城採取“一庭兩中心”模式（“一庭”即海絲金融巡回法庭，“兩中心”即海絲信用修復中心和知識產權保護中心），以金融元素為核心，以法律服務為支撐，致力於打造成為集合現代金融服務、私募股權投資、綜合法律服務、知識產權保護、智慧法務建設等業態為一體的綜合性金融法務區。



近年來，鯉城區委區政府提前謀劃布局，成立區主要領導牽頭的海絲金融法務區工作領導小組，下設園區管委會，並在東亞之窗設立了海絲金融巡回法庭，隨著當天知識產權保護中心、信用修復中心正式揭牌，宣告了海絲金融法務區正式啟動運營。



黃輝燦指出，海絲金融法務區正式運營後，將大大提升鯉城的企業服務能力，以法務區優質法務資源為引領，信用修復中心已幫助1.94萬失信主體修復信用，法務區的助企惠企功能初步顯現。以服務保障為重點，現在圍繞法務服務、金融服務、信息服務，眾多優質平台集中進駐，服務企業能力將進一步提升，企業的歸屬感、獲得感、滿意度大大增強。同時，也將大大提升鯉城中心城區虹吸力，全市優質法務資源將不斷向鯉城集聚，乃至輻射到整個大泉州地區，為企業發展保駕護航。



當天現場舉行京東旭航數字科技等首批10家入駐企業簽約儀式，農發行泉州分行等15家合作金融機構合作簽約儀式，黎明大學、泉州經貿學院等4所共建院校簽約儀式。