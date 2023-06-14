林州重機2022年度扭虧為盈　

中評社北京6月14日電／據新華社報導，6月14日，林州重機集團股份有限公司（002535.SZ，以下簡稱“林州重機”）發布公告稱，公司股票當日停牌一天，明日（6月15日）撤銷其他風險警示，開市起復牌。



復牌後，林州重機股票簡稱由“ST林重”變更為“林州重機”，股票代碼仍為“002535”，公司股票交易的日漲跌幅限制由“5%”變更為“10%”。



公告中，林州重機表示，公司在2022年度實現扭虧為盈，實現歸屬母公司淨利潤17，222，597.00元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常損益的淨利潤10，776，180.42元。



同時，中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥，以下簡稱“中審亞太”）出具了標準無保留意見的《2022年度財務報表審計報告》、《內部控制審計報告》，並出具了《關於林州重機集團股份有限公司2021年度內部控制審計報告否定意見所述事項影響已消除的專項說明》和《關於林州重機集團股份有限公司2021年度審計報告非標準意見所述事項影響已消除的專項說明》，公司2021年度涉及的非標準財務報表審計報告和否定意見的內部控制審計報告事項均已消除。



綜上，林州重機涉及其他風險警示的情形已經消除，且不存在觸及退市風險警示或其他風險警示的任何情形，符合申請撤銷其他風險警示的條件。



據悉，林州重機股票於2021年4月30日開市起被實施其他風險警示，後於2022年5月5日開市起被叠加實施其他風險警示。