京唐城際鐵路隧道始發段順利實現封頂

中評社北京6月14日電／據新華社報導，記者從中國鐵建股份有限公司瞭解到，隨著最後一方混凝土澆築完成，由中鐵十四局承建的京唐城際鐵路接入北京城市副中心站隧道始發段順利完成封頂，不僅為後續盾構機進入隧道開工創造必要條件，更為打通京唐城際鐵路“最後一公里”奠定了堅實基礎。



據瞭解，京唐城際鐵路北京地下段線路起自北京城市副中心站地下車站東側，沿既有京哈鐵路線南側，隧道下穿運潮減河、通胡路及路縣故城遺址。線路全長2.4公里，其中盾構段長1.3公里，是京唐城際鐵路唯一的地下隧道。



據中鐵十四局項目負責人孫立軍介紹，本次施工線路與既有線京哈鐵路最短水平距離僅有13.7米，同時線路經過的區域以富水砂層為主，在始發段開挖過程中極易發生湧水湧砂情況。為此，在隧道圍護結構施工過程中，施工團隊使用超高壓旋噴樁對基底進行加固，強化振搗工藝，採取一次性精確注漿方式處理拼縫。“相當於為整個始發段加裝一層堅硬的‘保護殼’，避免湧水湧砂及滲漏水情況的發生，確保既有鐵路安全穩定運行。”孫立軍說。



京唐城際鐵路燕郊至唐山段已於2022年12月30日開通運營。目前，全線貫通僅剩北京城市副中心站至北京站的“最後一公里”。未來，北京城市副中心站將集成京唐城際鐵路、城際鐵路聯絡線、京哈鐵路，以及地鐵6號線、22號線、M101線3條地鐵和15條公交線路，進一步推動“軌道上的京津冀”便捷通達。



