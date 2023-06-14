618抖音電商為什麼要全面升級消費者服務

中評社北京6月14日電／據新華社報導，5月31日至6月18日，“抖音618好物節”上線。為進一步提升消費者購物體驗，活動期間，抖音電商公布多項消費者體驗治理舉措及成果。本次“618”大促，抖音電商全面升級服務系統，為消費者的購物體驗和權益保駕護航。這背後，離不開抖音電商成立3年以來所付出的堅持和努力。



秉承著“認真做電商”，抖音電商聚焦用戶需求，不斷完善治理體系、提升治理能力，打造高質量購物平台，建設“好服務、好商品、好內容”的健康生態，以滿足消費者對美好生活的多元需求。抖音電商還在提升消費者體驗的同時，借助貨架與內容“雙場景驅動”新模式，讓商家生意更好更快增長，為社會創造更大價值。



創新舉措不斷優化消費者體驗



抖音電商相關負責人表示，消費者體驗是核心競爭力，平台將持續對消費者體驗進行體系化和精細化治理，同時引導和激勵商家提供優質服務，加強消費者的權益保障。過去半年，為提升消費者體驗，抖音電商進行了優化升級，並取得較好效果。



發貨速度是電商消費者最關心的問題，發貨慢、不發貨，預售周期過長等因素會直接影響消費者的下單意願。抖音電商明確規定，僅允許履約、服務等各方面體驗都好的商家使用預售功能，並通過多項措施鼓勵商家售賣現貨和縮短預售周期。相較去年，平台現貨比例提升超10個百分點。



同時，抖音電商對發貨超時、惡意不發貨、虛設庫存、虛假承諾發貨時效等違規行為，進行從嚴從重處罰。平台還通過優化交互和觸達，強化消費者對“晚發必賠”的權益認知。目前，抖音電商平均發貨時長較去年底縮短了36%。