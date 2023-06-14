江西省蓮花縣委原書記張運來被“雙開”

中評社北京6月14日電／據江西省紀委監委消息：日前，經中共萍鄉市委批准，萍鄉市紀委市監委對蓮花縣委原書記張運來嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，張運來喪失理想信念，背棄初心使命，搞團團夥夥，搭建“小圈子”，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，違規接受宴請、旅遊活動安排；在幹部選拔任用工作中違反組織原則，破壞選人用人風氣；違規投資入股，從事營利活動；搞形式主義、形象工程，浪費國家資財、損害群眾利益；生活腐化墮落，搞家族式腐敗；將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，在企業經營、項目承攬等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。



張運來嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經萍鄉市紀委常委會會議研究並報中共萍鄉市委批准，決定給予張運來開除黨籍處分；由萍鄉市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。