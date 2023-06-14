把簡約擺在首位　杭州亞運會節儉辦賽

中評社北京6月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，國務院新聞辦公室6月14日舉行的新聞發布會介紹，杭州亞運會將於9月23日開幕，亞洲45個國家和地區奧委會全部報名參賽。目前，國家體育總局正開展中國體育代表團組團工作，屆時將有900多名代表中國最高水平的運動員參賽。



“明天將是杭州亞運會開幕倒計時100天，各項籌辦工作已全面進入衝刺階段。”發布會介紹，杭州亞運會是繼北京、廣州之後，中國城市第三次舉辦亞運會。自成功申辦以來，杭州亞組委全面貫徹落實“綠色、智能、節儉、文明”的辦賽理念和“簡約、安全、精彩”的辦賽要求，科學謀劃、精心組織，各階段、各環節工作穩步推進。



“簡約”是杭州亞運會擺在首位的辦賽要求。發布會表示，杭州亞運會在場館建設等方面始終堅持三個維度、三種理念，一是場館建設“能改不建”，二是設施和器材配置上“能市場建不財政投”，三是“亞運遺產”的可持續利用。在整個辦賽過程當中，方方面面都體現節儉兩個字。



“競賽場館也好，訓練場館也好，絕大部分都是改建改造完成的，利用了原有的建築。只要滿足賽事要求，我們原則上‘能改不建’。”發布會介紹，56個競賽場館當中衹有12個場館是新建場館，其他的都是改建或者臨建，31個訓練場館全部為改造場館。



“場館作為‘亞運遺產’，怎麼體現可持續利用，是最大的節儉的理念。”發布會介紹，56個場館在開始建設的時候就在謀劃賽後利用的問題，目前已經有51個場館制定了下一步的具體利用計劃和運營單位，“雖然亞運會還沒有開，比賽之後能利用的計劃方案比例已經達到了91%。”



