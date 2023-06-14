韓政府對朝鮮炸毀韓朝聯辦索賠447億韓元

中評社香港6月14日電／韓國統一部14日表示，統一部當天下午2時向首爾中央地方法院起訴朝鮮，要求賠償其2020年炸毀開城工業園區內韓朝聯絡辦公室（下稱韓朝聯辦）給韓方造成的447億韓元（約合人民幣2.5億元）損失。



韓聯社消息，統一部表示，從法律角度看，朝鮮炸毀韓朝聯辦無疑是違法行為，也是違反《為促進韓半島和平、繁榮、統一的板門店宣言》（簡稱《板門店宣言》）之舉，進而破壞韓朝相互尊重和互信的根基。



鋻於朝鮮很可能對訴訟置之不理，法院將以公告送達的方式啟動訴訟。若朝鮮不參加訴訟，統一部就將勝訴，但即便如此，統一部也無法對朝強制執行賠償。統一部就此表示，在為期三年的韓國政府對朝索賠時效將於本月16日到期的背景下，此舉旨在防止訴訟時效過期和保全國家債權。



2018年4月27日，時任總統文在寅和朝鮮國務委員會委員長金正恩發表了《板門店宣言》。作為其跟進措施，韓朝同年9月在位於開城工業園區的南北交流合作協議事務所大樓設置韓朝聯辦。但2019年2月的朝美河內首腦會談破裂，導致韓朝聯辦會議停擺，加上新冠疫情爆發，韓方2020年1月撤離朝鮮。同年6月16日，朝鮮以韓國民團向朝散發傳單為由，炸毀了韓朝聯辦大樓。韓朝聯辦僅在設立21個月後退出歷史舞台。