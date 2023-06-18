快評：大陸通過海峽論壇　釋出重要涉台訊息

中評社快評/第十五屆海峽論壇大會17日在廈門舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席，宣讀習近平總書記賀信並致辭，釋出重要的涉台訊息：



習近平總書記發賀信本身，表明對海峽論壇高度重視，肯定海峽論壇是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台，相信兩岸同胞通過海峽論壇交流交友交心，厚植情誼，增進福祉，越走越近、越走越親。



習近平的賀信還有三個重點：一是希望海峽論壇為擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展不斷增添生機活力；二是表明大陸將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，體現了對台灣同胞的深情牽掛和關心關懷；三是希望兩岸同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出貢獻，共創中華民族綿長福祉，共享民族復興偉大榮光！



王滬寧致辭時，除了宣讀習近平總書記的賀信、闡釋賀信的深刻意涵外，對兩岸交流有兩個重要判斷：強調兩岸關係發展的根基在民間、動力在人民，交流合作成果惠及兩岸同胞；認為兩岸交流合作是歷史大勢，“交流、開放、融合”終將戰勝“隔閡、封閉、撕裂”。



為此，王滬寧重申並強調了大陸重要的對台灣政策方向：一是繼續秉持“兩岸一家親”理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，只要是有利於增進同胞親情福祉、有利於深化彼此理解認同的事，大陸都會用心用情用力去做，而且一定會做好；二是希望兩岸同胞乘時乘勢，致力民族復興偉大事業，共享中國式現代化廣闊機遇；三是維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展，必須堅持“九二共識”、堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉。

