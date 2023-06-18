【
大
中
小
】 【
打 印
】
下月起日本民眾可報團進入福島第一核電站
http://www.CRNTT.com
2023-06-18 08:46:19
這是3月6日從日本福島縣雙葉郡雙葉町拍攝的福島第一核電站。（圖片來源：新華社）
中評社北京6月18日電／據央視財經援引福島當地媒體16日報導，東京電力公司將從下個月開始，接受日本普通民眾報名參加由旅行社組織的進入福島第一核電站的活動。報導稱，東電希望通過這樣的活動來獲取民眾對核電站報廢工作，以及核污染水排海問題的理解。而在外界看來，東電顯然是在為接下來的排海做鋪墊，借機向民眾渲染排海的所謂安全性。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
因擔憂福島核污水排海，韓國海鹽價格暴漲
(2023-06-17 11:17:27)
盧信吉：日排福島核廢水有潛在地緣政治風險
(2023-06-17 01:01:41)
日本連續22個月出現貿易逆差
(2023-06-15 15:12:58)
日本自衛隊員槍擊同袍 2死1重傷
(2023-06-15 11:16:03)
日本陸上自衛隊射擊場槍擊事件已致兩人死亡
(2023-06-14 15:33:11)
北約舉行大規模空演 瑞典和日本也參與其中
(2023-06-14 09:55:35)
日本奈良法院收到的可疑物為請願書
(2023-06-13 17:58:36)
日本與北約勾連破壞地區和平穩定
(2023-06-13 17:41:07)
日本防衛費財源法案遭在野黨反對
(2023-06-13 17:39:09)
5月日本企業物價指數增幅繼續放緩
(2023-06-13 15:49:22)