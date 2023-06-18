下月起日本民眾可報團進入福島第一核電站

這是3月6日從日本福島縣雙葉郡雙葉町拍攝的福島第一核電站。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月18日電／據央視財經援引福島當地媒體16日報導，東京電力公司將從下個月開始，接受日本普通民眾報名參加由旅行社組織的進入福島第一核電站的活動。報導稱，東電希望通過這樣的活動來獲取民眾對核電站報廢工作，以及核污染水排海問題的理解。而在外界看來，東電顯然是在為接下來的排海做鋪墊，借機向民眾渲染排海的所謂安全性。