前5月新設外商投資企業增長38.3%

（圖片來源：新華社） 中評社北京6月18日電／據經濟日報報導，商務部15日發布的最新數據顯示，前5個月，全國實際使用外資金額5748.1億元，同比增長0.1%，折合843.5億美元，下降5.6%。



商務部外資司負責人表示，前5個月，全國實際使用外資以人民幣計微增、以美元計下降主要有兩方面原因：一是去年前5個月大項目集中到資，引資金額以美元計達歷史同期最高水平，導致去年同期基數大。二是受近期美元匯率波動的影響。



外商投資是市場行為，跨國公司從作出投資決策到實際投入資金有一定周期。據瞭解，今年以來，眾多跨國企業高管紛紛來華考察，外資企業普遍對中國經濟發展前景充滿信心，表示願繼續深耕中國市場、投資中國，以實際行動對中國經濟前景投下“信任票”。數據顯示，前5個月，全國新設外商投資企業18532家，同比增長38.3%。



從行業看，製造業實際使用外資金額1470.8億元，增長5.9%。高技術產業實際使用外資增長7.5%，其中高技術製造業增長30.8%，高技術服務業增長1.5%。從來源地看，法國、英國、加拿大、日本實際對華投資分別增長429.7%、179.2%、170.1%和63.3%。



商務部外資司負責人表示，商務部將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，更大力度吸引和利用外資，繼續開展“投資中國年”招商引資活動，提升對外資企業和項目服務保障水平，積極營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。



商務部新聞發言人束玨婷表示，在著力穩外資的同時，商務部正會同各地方、各相關部門全力落實好推動外貿穩規模優結構的政策措施。下一步，商務部將繼續強化貿易促進，優化經營環境。積極發展“跨境電商＋產業帶”模式，帶動跨境電商B2B出口。用好自貿協定，提升自貿協定綜合利用率。