促消費多點開花　擴內需“快馬加鞭”

在四川省成都市锦江区三色路夜市，摊主在製作小吃（2月28日摄）。（图片来源：新华社） 中評社北京6月18日電／據經濟參考報報導，6月15日，在例行發布會上，商務部新聞發言人束玨婷回答《經濟參考報》記者提問時表示，今年以來，國內消費市場加快恢復。為進一步激發市場活力，恢復和擴大消費，商務部將重點做好繼續完善消費政策、持續辦好消費活動、不斷創新消費場景等工作。在即將到來的暑期消費季期間，將推出系列促消費活動。



對於目前的消費形勢，束玨婷給出一組數據，一季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達66.6%，重新成為經濟增長的第一拉動力。5月，社會消費品零售總額同比增長12.7%，1至5月增長9.3%，比1至4月加快0.8個百分點。



消費的恢復離不開多方面協同發力。束玨婷介紹，去年以來，商務部等13部門出台了促進綠色智能家電消費的若干措施，在穩定家電整體消費、釋放綠色智能家電消費潛力等方面發揮了積極作用。今年1至5月，限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額3133億元，基本恢復到去年同期水平。近期，商務部會同相關部門印發《關於做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》，推動加快恢復和擴大家電消費。



據不完全統計，今年以來，各地計劃投入的促進家電消費資金超過25億元，安排的大型家電消費促進活動超過300場。例如，北京多批次發放京彩綠色消費券、福建啟動全閩樂購·家居家電消費季等，積極促進綠色智能家電消費。下一步，商務部將會同相關部門繼續加強統籌指導，鼓勵有條件的地方舉辦更多形式新穎、內容豐富的消費促進活動，為消費者提供更好的家電消費體驗，滿足多元消費需求。

