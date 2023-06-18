廣西：推進清廉鄉村清廉社區建設

（圖片來源：新華社） 中評社北京6月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣青山村通過廉情驛站，收到群眾反映豆角產業獎補遲遲不到賬問題線索。經查，縣農業技術推廣中心副主任林某負責實施豆角基地示範建設項目時，對項目資金發放兌現工作監管不到位，導致補助資金被某蔬菜種植專業合作社挪用。縣紀委監委對林某立案調查，督促合作社退回補助資金，通過“微權力e廉線”監督平台進行公示。



鹿寨縣紀委監委推出“一站一平台”監督新模式，將監督融入基層治理，整合鄉鎮紀委、村監委成員、村民小組長和群眾力量，構建起監督微權力運行的“縣＋鄉＋村＋屯”四重“網格化監督”體系。



廣西紀檢監察機關把織密織牢監督網，作為深入推進清廉鄉村、清廉社區建設的一項重要內容，持續深化“室組地”“室組巡”等聯動監督機制，統籌用好縣鄉村（社區）等監督力量，深入治理民生領域的“微腐敗”、妨礙政策落實的“絆腳石”，發揮基層紀檢監察組織“監督哨”作用，健全基層監督網絡，延伸監督觸角，擦亮監督“探頭”，著力打通基層監督“最後一公里”，為清廉鄉村、清廉社區建設提供堅強紀律保障。



推動監察職能不斷向基層延伸，著力破解基層“微腐敗”易發多發問題。自治區紀委監委制定出台《關於推進監察工作向鄉鎮（街道）延伸的指導意見》，督導全區各市、縣（市、區）依法全面推進向鄉鎮（街道）派出監察辦公室，建立健全鄉鎮（街道）監察工作機制，依法授予相應監察權限，明確工作職責，規範工作流程，推動監督下沉落地，著力解決長期困擾基層紀檢監察機關的監督“盲區”問題，進一步織密織牢監督網，打通監察監督“最後一公里”，提升監督質效。



堅持選育並重，選優配強基層監督隊伍，在夯實監督力量上下功夫。河池市紀委監委在宜州區、環江毛南族自治縣選取16個村試點創建鄉村振興廉情監督聯絡站，選聘267名村級廉情監督員，圍繞農村“三資”管理、“三務”公開、“小微權力”運行情況、項目建設、惠民政策落實等領域開展貼身監督，推動解決群眾“急難愁盼”問題。百色市紀委監委搭建幹部學習培訓平台，採取跟班學習、掛職鍛煉、聯合辦案等途徑，強化基層監督力量的思想淬煉、政治歷練、實戰鍛煉、專業訓練，加強對基層紀檢監察工作的指導、聯繫、服務和保障，持續推進基層紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，促使基層一線“監督前哨”真正形神兼備、發揮作用。



充分利用大數據信息化手段為基層監督賦能。梧州市藤縣紀委監委搭建大數據信息化平台建設，打造“藤州清風”雲監督平台，針對該平台發現同心鎮大梳村黨員韋某某個人購房申請材料信息存在異常，經過線上數據碰撞對比和線下實地走訪，查實韋某某在已購買商品房的情況下依然享受低保補助的事實。全州縣紀委監委依托縣、鄉、村三級“黨建雲互動”視頻系統，把監督建在“雲”上，收集286個行政村（社區）幹部和駐村工作隊員以權謀私、嚴重侵犯群眾利益等違紀違法問題線索，堅持反饋整改、跟進監督、不定期開展“回頭看”，督促問題整改“一竿子插到底”。