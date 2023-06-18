黑龍江專項治理誣告陷害行為

中評社北京6月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，黑龍江省先後通報了孫某誣告哈爾濱市公安局相關民警案等9起懲治誣告陷害典型案例和哈爾濱市香坊區紀委監委為受到不實舉報的香坊區綜合行政執法局澄清正名等8起澄清正名典型案例。今年3月起，該省紀委監委聯合省公安廳在全省範圍內集中開展懲治誣告陷害行為專項治理，持續釋放對搞歪門邪道、誣告陷害者嚴懲不貸，對勤政廉潔、敢闖敢試者撐腰鼓勁的強烈信號。



“2019年以來，我們針對誣告陷害行為開展了相關整治。從查處典型案件情況看，有的造謠生事、發洩私憤，有的無中生有、惡意中傷，有的編造事實、攪亂局面。”黑龍江省紀委監委有關負責同志告訴記者，省紀委監委與省公安廳深入分析誣告陷害的行為特點、突出表現、重點領域，認真研究懲治誣告陷害的法規依據、措施手段和環節步驟，聯合制定《關於懲治誣告陷害行為專項治理的工作方案》，一體推進專項治理工作。



專項治理初期，黑龍江省各級紀檢監察機關對2020年以來的異常舉報行為、對2022年以來的查否件進行全面起底梳理，深挖涉嫌誣告陷害問題線索。公安機關對2020年以來辦理的相關行政案件、刑事案件全面起底梳理，排查涉嫌誣告陷害黨員和公職人員違法犯罪行為的問題線索。



在工作中，紀檢監察機關、公安機關對涉嫌誣告陷害問題線索實行同級雙向移送。2022年12月至2023年3月，樺川縣居民王某與他人就退耕還濕補償款發生糾紛並訴至人民法院。綏濱縣林草局暫時未予發放退耕還濕補償款，王某對綏濱縣林草局不滿，舉報主管該局副縣長挪用退耕還濕補償款、濫用職權、干涉司法等問題。經查，王某反映問題不屬實。今年3月，綏濱縣紀委監委將問題線索移送給綏濱縣公安局。經縣公安局認定，王某構成誣告陷害，依據相關規定對其作出處罰。



在深入摸排問題線索的基礎上，黑龍江省紀檢監察機關、公安機關精準研判問題性質，區分認定誣告陷害與檢舉失實或錯告、違紀與違法、罪與非罪，審慎穩妥提出處置意見，對涉嫌誣告陷害行為從快從嚴辦理。紀檢監察機關與公安機關一方面加強專項治理工作會商，強化協調聯動，一方面強化日常跟蹤問效，實行周調度、月總結，跟進掌握進展情況，及時研究解決問題。



黑龍江省各級紀檢監察機關緊盯換屆選舉、幹部選任等關鍵時間節點，緊盯執法司法、教育醫療、社保醫保等問題易發多發領域，嚴肅查處捏造事實、偽造證據誣告陷害他人的案件。截至目前，全省紀檢監察機關對實施誣告陷害行為的黨員和公職人員立案6件，辦結5件，給予黨內警告處分1人，給予黨內嚴重警告處分2人，給予留黨察看二年處分1人，給予開除黨籍、政務降級處分1人。



專項治理期間，黑龍江省紀檢監察機關堅持查處誣告與開展澄清相結合，既打擊誣告陷害行為，又及時為受到失實檢舉控告的黨員幹部澄清正名。截至5月底，該省紀檢監察機關採取書面澄清、當面澄清、會議澄清、通報澄清等方式，對245件失實檢舉控告積極穩妥進行澄清正名，為受到失實舉報的黨員幹部減壓鼓勁。