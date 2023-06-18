國防部就中國軍隊踐行全球安全倡議答記者問

5月29日，在孟加拉國首都達卡，阿里法·沁認真閱讀中國國家主席習近平的復信。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月18日電／據新華社報導，國防部16日舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛就中國軍隊踐行全球安全倡議等回答記者提問。



中國軍隊踐行全球安全倡議 書寫命運與共的暖心故事



在回答關於習近平主席復信孟加拉國兒童阿里法·沁相關問題時，張曉剛介紹，近日，習近平主席復信孟加拉國兒童阿里法·沁，鼓勵她努力學習、追求夢想，傳承好中孟傳統友誼。“阿里法·沁是中國海軍‘和平方舟’號醫院船接生的第一個‘和平寶寶’，她的親身經歷是中孟友好真實寫照。”張曉剛說。



張曉剛介紹，“和平方舟”號醫院船是中國軍隊為和平走向世界、服務構建人類命運共同體的生動縮影，已先後10次走出國門，服務43個國家和地區，為25萬餘人次提供醫療服務，接生7個“和平寶寶”，被譽為生命之舟、希望之舟。黨的十八大以來，中國軍隊始終牢記習主席囑托，履行大國軍隊國際責任義務，全面推進新時代國際軍事合作，積極提供國際維和、海上護航、人道救援等公共安全產品。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國軍隊將繼續以實際行動踐行全球安全倡議，用真誠和愛心書寫更多同舟共濟、命運與共的暖心故事。



中國軍隊將赴蒙古國參加“可汗探索－2023”多國維和演習



張曉剛介紹，應蒙古國國防部邀請，中國人民解放軍陸軍將於6月中旬派出分隊，赴蒙古國參加“可汗探索－2023”多國維和演習。

