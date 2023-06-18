外交部發言人就中美關係相關問題答記者問

6月16日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會（圖片來源：外交部官網） 中評社北京6月18日電／據新華社報導，外交部發言人汪文斌16日在例行記者會上就中美關係相關問題答記者問。



汪文斌說，習近平主席多次指出，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，找到兩個大國正確相處之道。這不僅符合兩國人民利益，也是國際社會普遍期待。



“美國將中國視為‘最主要競爭對手’和‘最重大地緣政治挑戰’，這是對中國的嚴重誤判。”汪文斌表示，中美在經貿等領域存在一些競爭，但不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打著競爭的幌子行遏制打壓之實，剝奪中國的正當發展權利。這不是所謂的“負責任競爭”，而是極不負責任的霸道行徑，只會將中美推向對抗，將世界推向分裂。



汪文斌強調，美方不要幻想“從實力地位出發”和中國打交道。中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，尊重彼此在歷史文化、社會制度、發展道路上的不同，照顧彼此核心利益和重大關切。



汪文斌說，美方總是講，中美要開展對話溝通，要為中美關係加裝“護欄”“兜底”。中方對話溝通的大門是敞開的，兩國的溝通也一直沒有中斷。“溝通要解決雙方的關切，要有實際效果、解決問題，不能一邊溝通、一邊損害對方利益，不能說一套、做一套。”



“中方再次敦促美方將拜登總統作出的積極表態落到實處，停止干涉中國內政、損害中方利益，停止對華遏制打壓，同中方相向而行，排除障礙，創造條件，推動中美關係逐步重回穩定發展軌道。”汪文斌說。



在回答中方對美國國務卿布林肯訪華有何期待的提問時，汪文斌說，布林肯訪華期間，中美雙方將就中美關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見。中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。