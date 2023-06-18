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芬蘭新一屆聯合政府組成並公布施政綱領
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2023-06-18 08:49:42
6月16日，芬蘭新聯合政府的四個政黨黨首（左起：基督教民主黨、芬蘭人黨、民族聯合黨、瑞典族人民黨）在芬蘭赫爾辛基舉行記者會，公布施政綱領。（圖片來源：新華社）
中評社北京6月18日電／據新華社報導，芬蘭新聯合政府由民族聯合黨、芬蘭人黨、瑞典族人民黨和基督教民主黨組成。新一屆聯合政府16日公布了新政府施政綱領及內閣職位分配方案。
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