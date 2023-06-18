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古巴和伊朗重申繼續加強友好合作及政治對話
http://www.CRNTT.com   2023-06-18 08:49:54


6月15日，在古巴首都哈瓦那革命宮，在古巴國家主席迪亞斯－卡內爾（後右）和伊朗總統萊希（後左）的見證下，古巴外交部長布魯諾·羅德里格斯（前右）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（前左）簽署雙邊合作協議。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京6月18日電／據新華社報導，古巴國家主席迪亞斯－卡內爾15日在哈瓦那革命宮會見到訪的伊朗總統萊希，重申兩國繼續加強友好合作及高層政治對話。雙方簽署涉及政府、外交、司法、海關、通信等領域的6項雙邊合作協議或備忘錄。

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