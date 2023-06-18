中評社北京6月18日電／網評：“掃碼支付”是選擇不是唯一



來源：東方網 作者：梁宇飛



隨著數字化的普及與發展，一些餐廳主動推出掃碼點單服務。最近，上海市民夏老伯和老伴前往某餐廳就餐時，卻被告知只能“掃碼點餐”。老人習慣使用老年手機，根本無法掃碼。最終，面對餐廳的規定，他們只能被“數字鴻溝”生生擋住，二老“悻悻離開”。（6月14日 東方網）



近年來，移動支付得到了廣泛應用，且已經成為我國眾多消費者日常的主要支付方式。數字技術在較年輕群體中的普及與運用使得他們更加青睞移動支付這種便捷快速的付款方式。“付款碼”出現在街頭巷尾，成為生活中的各種交易場景的“常客”。作為時代發展的產物，相較於傳統的支付手段，掃碼點單方式具有高效性與靈活性。但是對於數字鴻溝之外的老人以及一些特殊群體來說，將掃碼支付作為唯一的付款渠道則可能對他們“不太友好”。



老年人面臨“數字鴻溝”在當下已經成為亟待解決的治理難題。



首先，作為市場的經營主體，商家在運用“付款碼”提高交易效率，降低經營成本的同時也應保留現金交易渠道。我國的移動支付市場雖大，使用者雖眾，但仍然不能忽視“大多數”之外那些沒有搭上信息化快車的少部分群體。目前科技進步日新月異，新技術、新手段層出不窮，數字化在使得社會更加便利的同時，也不可避免的為數字“弱勢群體”帶來難以逾越的“數字鴻溝”。也就更加需要市場經營的商戶們承擔一些社會責任，對於難以操作數字設備進行消費的群體，要加以幫助與引導。古時經營講究“童叟無欺”，而智能化普及的當下，就要“來者不拒”。



幫助智能化時代的“弱勢群體”脫困，相關部門的積極引導與監督也必不可少。2020年，國務院辦公廳印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》，要求在各類日常生活場景中，必須保留老年人熟悉的傳統服務方式，充分保障在運用智能技術方面遇到困難的老年人的基本需求。在保證傳統服務方式的同時，也應該加大力度普及教育，通過家庭內部交流，簡單培訓等方式推動數字技術進入老人們的日常生活。不僅為老人留出潮流衝擊下的緩衝空間，也要讓他們看得見數字技術的好處。無論如何，科技總會向前發展，提高智能化設備普及率，讓老人真正融入數字時代才是解決“數字鴻溝”問題的治本之策。



在新一輪科技革命與數字化產業革新的當下，在讓大部分群眾享受便利的同時，也要增加對數字“弱勢群體”的關注，努力使得他們融入這個大環境，最大限度的減少老人在信息化潮流之中的疏離感。讓盡可能多的人成為數字紅利的“享受者”，而非時代潮流的“滯後者”，讓科技成果與發展成果更多，更廣泛，更公平的惠及全體人民，才是中國式現代化的核心內涵與溫柔之處。