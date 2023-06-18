中國跨境電商年進出口規模首次突破2萬億元

中評社香港6月18日電／昨天（17日），在第40屆中國·廊坊國際經濟貿易洽談會國際跨境電商發展論壇上，海關總署介紹2022年中國跨境電商進出口情況時說，中國跨境電商進出口規模首次突破2萬億元人民幣，達到2.1萬億元人民幣，比2021年增長7.1%，跨境電商為中國外貿發展注入新動能。



新華社報導，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良介紹說，近年來，中國跨境電商快速發展，在“買全球、賣全球”方面的優勢和潛力持續釋放，全球越來越多的消費者享受到跨境電商帶來的更多選擇和便利。



據中國海關統計，2022年，中國跨境電商進出口規模占全國貨物貿易進出口總值的4.9%，占比與2021年基本持平。其中，出口1.53萬億元，增長10.1%，占全國出口總值的6.4%；進口5278億元，下降0.8%，占全國進口總值的2.9%。



中國跨境電商出口目的地中，美國市場占34.3%，英國占6.5%；進口來源地中，日本佔中國跨境電商進口總額的21.7%，美國占17.9%。出口商品中，消費品占92.8%，其中服飾鞋包占33.1%、手機等電子產品占17.1%；進口商品中，消費品占98.3%，其中美妝及洗護用品占28.4%、食品生鮮占14.7%。



“今年以來，跨境電商繼續保持增長勢頭。海關對企業調查顯示，超七成企業對2023年跨境電商進出口預期平穩或增長。”呂大良說。